Frankfurt/M./Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind in diesem Jahr im Bundesvergleich die wenigsten Firmen in finanzielle Schieflage geraten. Pro 10 000 Unternehmen meldeten im Freistaat 33 Insolvenz an, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Dienstag auf Grundlage einer Schätzung mitteilte. Damit rutschten in Thüringen - relativ gesehen - weniger Unternehmen in die Pleite als in den übrigen Bundesländern. Mit 92 Insolvenzen pro 10 000 Unternehmen hatte Berlin die höchste Quote.