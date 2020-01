Erfurt (dpa/th) - Wenige Tage vor der Ministerpräsidentenwahl hat sich der Präsident des Thüringer Wirtschaftsverbands (VWT) für schnelle und vor allem klare Verhältnisse ausgesprochen. "Das Land muss im Vordergrund stehen, nicht die Partei", sagte VWT-Präsident Hartmut Koch am Freitag in Erfurt. Auf keinen Fall dürfe etwa die Situation eintreten, dass es über Wochen zu einem juristischen Hin und Her komme.

Bodo Ramelow (Linke) will sich am Mittwoch als Ministerpräsident wiederwählen lassen. Mit seinem angepeilten Bündnis aus Linke, SPD und Grüne hat er im Parlament aber keine Mehrheit. Juristisch umstritten ist etwa, ob er in einem dritten Wahlgang auch mit mehr Ja- als Nein-Stimmen gewählt werden kann. Thüringen hatte Ende Oktober einen neuen Landtag gewählt.

"Die Wirtschaft braucht verlässliche, planbare Rahmenbedingungen", appellierte Koch an eine künftige Regierung. "Wir erwarten, egal, wie sich das zusammensetzt, eine kalkulierbare Arbeitsweise, mit der die Wirtschaft leben kann."

Der VWT gab am Freitag auch seine Einschätzung für 2020 bekannt: Demnach blickt Thüringens Wirtschaft nach einem durchwachsenen 2019 verhalten bis bedingt zuversichtlich ins neue Jahr. "Angesichts des konjunkturellen Abschwungs braucht die Thüringer Wirtschaft eine investitionsfördernde Fiskalpolitik, intensiven Breitbandausbau und keine weiteren Belastungen", sagte Koch.

Dem Abschwung zum Trotz bleibe die Suche nach Fachkräften nach wie vor eine der größten Herausforderungen für die Wirtschaft im Freistaat. Um mehr geeignetes Personal nach Thüringen zu holen und Mitarbeiter halten zu können, müsse der Standort attraktiver werden. Dabei sei die Politik gefragt, um etwa Infrastruktur zu verbessern.

Koch erklärte aber auch: "Bei der Suche nach qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland ist gerade ein weltoffenes Klima in Städten und Gemeinden wichtig, damit sich Menschen für Thüringen entscheiden." Auch überlege sich der ein oder andere ausländische Investor, in Anbetracht von ausländerfeindlichem Verhalten überhaupt nach Thüringen zu gehen.

Die IG Metall kritisierte dagegen, dass der Fachkräftemangel auch mit den schlechteren Arbeitsbedingungen in Thüringen zu tun habe. "Qualifizierte Arbeitskräfte wandern in den Westen und Süden ab, da die tariflichen Bedingungen besser sind", sagte Jörg Köhlinger, Leiter des IG Metall-Bezirks Mitte. Gute Tarifverträge und attraktive Arbeitszeiten seien das wichtigste Instrumentarium, um Arbeitnehmer im Betrieb zu halten.