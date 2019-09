Erfurt (dpa/th) - Thüringen sollte sich nach Meinung von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) auf eine konjunkturelle Abkühlung vorbereiten. "Die Vorzeichen für eine konjunkturelle Schwächephase in Deutschland verdichten sich", sagte Tiefensee nach Ministeriumsangaben am Montag nach einem Treffen mit Vertretern von Kammern und des Verbands der Wirtschaft in Erfurt. Der SPD-Politiker schlug die Bildung eines Wirtschaftskabinetts vor, in dem alle für die Wirtschaft wichtigen Ministerien vertreten seien. Es solle unter Einbeziehung der Wirtschaft regelmäßig die Lage analysieren und entsprechende Schritte einleiten, um die Thüringer Wirtschaft im Krisenfall zu stabilisieren.

Nach Angaben des Ministeriums ist die Zahl der Beschäftigten in Thüringen seit 2005 um 15,5 Prozent auf 806 000 gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei in diesem Zeitraum im Jahresdurchschnitt von 17 Prozent auf 5,5 Prozent gesunken. Mit 83 Industriearbeitsplätzen pro 1000 Einwohner verfüge Thüringen wieder über ein starkes verarbeitendes Gewerbe.