Von Alexander Hagelüken

Es sind schwierige Jahre in der Bundesrepublik. Erst kamen Corona-Pandemie und Inflationsschock. Dann schrumpfte die deutsche Wirtschaft 2023, während fast alle anderen großen Volkswirtschaften zulegten. Das nährte bei manchem Bürger das Gefühl, in einer Dauerkrise zu leben. Doch jetzt steht die Wende an: Konjunkturforscher erhöhen ihre Prognosen. So erwartet das Münchner Ifo-Institut für dieses Jahr nun 0,4 Prozent mehr Wirtschaftsleistung – und für das kommende Jahr solide 1,5 Prozent Zuwachs. Wirtschaftliches Wachstum bedeutet auch mehr Einkommen für die Menschen.