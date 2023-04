Besser als gedacht soll sich in diesem Jahr die Konjunktur in Deutschland entwickeln, so die Prognose der Bundesregierung. Die Stimmung in der Wirtschaft hat sich leicht verbessert, hier eine Aufnahme von ThyssenKrupp in Duisburg.

Von Michael Bauchmüller und Claus Hulverscheidt, Berlin

Die Bundesregierung rechnet für 2023 mit einer spürbar besseren Konjunkturentwicklung als noch vor wenigen Monaten erwartet. Nach Angaben aus Regierungskreisen geht man davon aus, dass die gesamtwirtschaftliche Leistung in diesem Jahr um 0,4 Prozent zunehmen wird. Das wäre zwar im langjährigen Vergleich eher wenig, die mancherorts befürchtete Rezession bliebe damit aber aus. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die aktualisierte Konjunkturprognose am Mittwoch offiziell bekanntgeben, die bisherige Vorhersage hatte bei 0,2 Prozent gelegen.

Mit der neuen Schätzung ist die Regierung optimistischer als viele Experten im In- und Ausland. So hatten der Sachverständigenrat und die großen Wirtschaftsforschungsinstitute zuletzt Zuwächse von nur 0,2 beziehungsweise 0,3 Prozent prophezeit. Noch skeptischer ist der Internationale Währungsfonds (IWF): Er sagt der Bundesrepublik als beinahe einzigem großen Industrieland sogar eine leichte Abnahme der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent voraus. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte die IWF-Zahl aber bereits als "zu pessimistisch" bezeichnet.

Der Unterschied zwischen minus 0,1 und plus 0,4 Prozent erscheint gering, in der Praxis bedeutet er aber, dass im letzteren Fall fast 20 Milliarden Euro mehr erwirtschaftet würden. Das hätte auch Folgen für die Steuereinnahmen von Bund und Ländern - und damit für die festgefahrenen Haushaltsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP. Höhere Steuererlöse kämen ihnen entgegen, weil sie die Basis auch für das strittige Haushaltsjahr 2024 nach oben verschieben würden. Vollständig lösen würde die Probleme aber auch ein Wachstum von 0,4 Prozent nicht, denn in den Etatplanungen klafft immer noch ein Loch von fast 20 Milliarden Euro.

Zu der vergleichsweise optimistischen Vorhersage der Regierung passen die jüngsten Zahlen des Münchener Ifo-Instituts, dessen monatlicher Geschäftsklimaindex im April von 93,2 auf 93,6 Punkte stieg. Alles in allem habe sich die Stimmung in der Wirtschaft zuletzt leicht verbessert, erklärte Ifo-Chef Clemens Fuest. "Die Sorgen der deutschen Unternehmen lassen nach, aber der Konjunktur fehlt es an Dynamik", so der Ökonom. Tatsächlich schwanken die Wachstumsprognosen von IWF, Sachverständigenrat und Instituten auch für das Jahr 2024 gerade einmal zwischen 1,1 und 1,5 Prozent.

Positiv ist aus Sicht der Experten, dass Wirtschaft und Haushalte in Deutschland den Stopp der russischen Gaslieferungen und den Energiepreisschock nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs sehr viel besser weggesteckt haben als befürchtet. Auf der anderen Seite, so der einhellige Tenor, bestehen weiter erhebliche Konjunkturrisiken. Dazu zählen unter anderem die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor, die die Kreditvergabe an Firmen und Verbraucher behindern könnten, sowie die unverändert hohe Inflationsrate in Deutschland. Sie könnte die Europäische Zentralbank dazu veranlassen, die Leitzinsen noch stärker anzuheben als ohnehin erwartet.