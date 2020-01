Berlin (dpa/bb) - Die Zahl der Betriebe in Berlin ist in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich gestiegen. 2019 erreichte sie 99 700 und lag damit 4,2 Prozent höher als drei Jahre zuvor, wie die Senatsverwaltung für Wirtschaft der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Bundesweit habe der Zuwachs bei 0,9 Prozent gelegen. In Berlin wuchs vor allem die Zahl der Betriebe in Informations- und Kommunikationsdienstleistungen.

"Mit der steigenden Zahl an Betrieben ist eine deutliche Zunahme an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung verbunden", bemerkte Senatorin Ramona Pop (Grüne). Die Zahl der Beschäftigten sei um 11,7 Prozent gestiegen. Die Senatsverwaltung hat für ihre Statistik Zahlen der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet.