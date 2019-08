Berlin (dpa) - Die Wirtschaft wächst dieses Jahr auch in Berlin langsamer als zuletzt. Der Senat bestätigte am Mittwoch seine Prognose, wonach das Bruttoinlandsprodukt der Stadt um zwei Prozent zulegen werde. Im vergangenen Jahr waren es 3,1 Prozent gewesen. Für den Bund wird für 2019 jedoch lediglich ein Plus von 0,5 Prozent erwartet. "Wir schließen kontinuierlich die Wunden, die Krieg und Teilung dieser Stadt zugefügt haben", folgerte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop daraus am Mittwoch.