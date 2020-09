Von Michael Bauchmüller, Kristiana Ludwig und Judith Raupp, Berlin/Goma

Manchmal gibt es Ideen, die sind so gut, dass man es selbst kaum glauben kann. Im Frühling kam Günter Nooke, Afrikabeauftragter der Bundeskanzlerin, auf so eine Idee. Im Zentrum steht der Kongo-Fluss, dessen braune Fluten in jeder Sekunde 40 000 Kubikmeter Wasser befördern. Nur der Amazonas schafft mehr. Der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Félix Tshisekedi, plant schon länger, diese Wasserenergie zu nutzen - mit einem gigantischen Kraftwerk. "Inga 3" soll ein Potenzial von 44 000 Megawatt haben - doppelt so viel wie das Drei-Schluchten-Kraftwerk in China, das größte der Welt. Wie wäre es, würde man damit grünen Wasserstoff erzeugen?