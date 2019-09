Vereinzelt gibt es das schon in Deutschland, dass sich die alten Rivalen eine Filiale teilen. In Greven, Bigge und Bocholt zum Beispiel können sowohl Kunden der Volksbank als auch Kunden der Sparkasse in einem Gebäude Geld abheben oder Kontoauszüge ausdrucken. Was nun aber im Taunus passiert, geht weit darüber hinaus: Die Frankfurter Volksbank und die Taunus-Sparkasse planen 26 gemeinsame Filialen. Neun davon sind Selbstbedienungsstellen, in 17 sitzen auch Berater, abwechselnd von der Volksbank und der Sparkasse.

Der Schritt ist erstaunlich. Schließlich konkurrieren beide Finanzgruppen seit mehr als 150 Jahren in Deutschland miteinander und machen bisher kaum gemeinsame Sache. Es ist so, als würden Daimler und BMW in einer Fabrik gemeinsam Autos bauen oder Aldi und Lidl in einem Haus gemeinsam Waren verkaufen. Trotzdem folgt der Schritt einer zwingenden Logik in einer Zeit, in der sich die Bankenwelt grundlegend verändert. Er kann und sollte Schule machen - zum Wohl der beiden Finanzgruppen, der Kunden und des ländlichen Raums.

Sparkassen und Genossenschaftsbanken verfolgen ein ähnliches Geschäftsmodell, ihre Kunden sind Privatleute und mittelständische Firmen, ihre Stärke ist die Präsenz in der Fläche, in jedem Stadtteil, in jedem größeren Dorf. Ihre Erfolgsgeschichte hat viel mit Nähe und persönlichen Beziehungen zu tun. Früher kam der Mann von der Sparkasse oder der Volksbank kurz nach der Geburt des Kindes persönlich bei den Eltern vorbei und überreichte für den neuen Erdenbürger ein Sparbuch mit fünf D-Mark Guthaben darauf. Die Kundenbeziehung hielt oft ein Leben lang. So sah modernes Marketing vor dem Zeitalter des Internets aus.

Doch die Zeiten haben sich geändert. Heute erledigen viele Menschen ihre Bankgeschäfte am Computer oder am Smartphone, sie kommen kaum mehr in die Filiale. Die Kunden laufen davon, die Kosten aber bleiben da. Das hat dazu geführt, dass sich gerade kleine Zweigstellen auf dem Land nicht mehr rentieren. Heute gibt es in Deutschland noch knapp 28 000 Niederlassungen, auf dem Höhepunkt, im Jahr 1997, waren es 63 000. Es ist absehbar, was passiert, wenn beide Finanzgruppen ihr Filialnetz immer weiter ausdünnen: Sie berauben sich ihrer Stärke, der Nähe zu den Leuten. Mit jeder geschlossenen Zweigstelle gehen auch Kunden verloren. Warum sollen sie noch bei einer Bank bleiben, wenn diese nicht mehr da ist, falls sie sie einmal brauchen, zum Beispiel für eine Baufinanzierung oder für die Planung der Altersvorsorge. Am Ende verlieren die Institute so ihre Existenzberechtigung.

In dieser Situation müssen sie neue Wege gehen. Die ungewöhnliche Allianz, die beide Geldhäuser in Hessen nun schmieden, kann helfen, den Negativtrend aufzuhalten. Sie sparen Kosten, indem sie Gebäudeflächen gemeinsam nutzen, gleichzeitig liefern sie dem Kunden ein Argument, ihnen treu zu bleiben.

Das Experiment im Taunus wird nicht nur wohlwollend aufgenommen, gerade die Verbände der beiden Finanzgruppen beäugen es skeptisch: Sie fürchten, dass sich die eigene Marke nicht mehr ausreichend von der Konkurrenz abhebt. Doch würden die beiden Marken, jede für sich, nicht auch so verblassen, wenn sie nichts gegen ihren Niedergang unternehmen? Deshalb wäre es zu begrüßen, wenn viele Sparkassen und Genossenschaftsbanken über Pläne nachdenken, wie sie nun im Taunus verfolgt werden.

Im Übrigen würden beide Finanzgruppen damit auch der Gesellschaft einen Dienst erweisen. Das flache Land dünnt zunehmend aus, gleichzeitig überhitzen die Ballungsräume, es ist eines der großen Probleme der Zeit. Auf der einen Seite ist das Leben immer weniger lebenswert, weil es an der Grundversorgung fehlt, an Geschäften, an Ärzten - und an Bankfilialen. Auf der anderen Seite ist es nicht mehr lebenswert, weil die Großstädte im Verkehr ersticken und Immobilienpreise sowie Mieten explodieren.

Es ist eine wichtige Aufgabe aller gesellschaftlichen Gruppen, den ländlichen Raum attraktiv zu halten oder wieder zu machen. Sparkassen und Volksbanken leisten dazu einen wichtigen Beitrag, wenn sie in den Kommunen ihre Zweigstellen als Teil des öffentlichen Lebens geöffnet halten. Dass dort künftig an einem Tag Mitarbeiter von der Sparkasse sitzen und am nächsten Tag solche von der Volksbank, dürfte zu den kleineren Sorgen der Menschen auf dem Land gehören. Hauptsache, es gibt die Filiale noch. Die Kunden kommen heute vielleicht seltener als früher, aber das ist immer noch besser, als wenn sie gar nicht mehr kommen.