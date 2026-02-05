Der verstorbene Sexualstraftäter versuchte 2009 die Kölner Privatbank Sal. Oppenheim zu kaufen. Dabei ging es ihm wohl nicht nur um ein lukratives Investment – er wollte sich offenbar dem Zugriff der US-Behörden entziehen.

Von Petra Blum, Anna Klühspies, Verena von Ondarza und Meike Schreiber, Frankfurt, Hamburg