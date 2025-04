Das entscheidende Wort im Koalitionsvertrag findet sich auf Seite 51. Es ist kein schönes Wort, im Gegenteil, es handelt sich um eines dieser endlosen deutschen Buchstabenschlangen, die sich im Mund von Nichtmuttersprachlern leicht verknoten können. Das entscheidende Wort in dem 144 Seiten umfassenden Vertragswerk lautet: Finanzierungsvorbehalt. Es steht in Zeile 1627 am Ende eines Satzes, den man leicht überlesen kann, dabei besitzt er gewaltiges Spaßverderber-Potenzial. Dieser harmlos anmutende Satz hat die Macht, die ganze schöne Schuldengaudi von Union und SPD am Ende zu vermiesen: „Alle Maßnahmen des Koalitionsvertrages stehen unter Finanzierungsvorbehalt.“