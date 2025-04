Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Die Forderungen sind nicht neu, die Verfasser alte Bekannte – und doch ist der Brandbrief, der die Spitzen von CDU, CSU und SPD am Mittwoch erreichte, ebenso ungewöhnlich wie aufrüttelnd: In einer „Erklärung der deutschen Wirtschaft zu den Koalitionsverhandlungen“ warnen genau 100 Firmenverbände vor einem wirtschaftspolitischen „Weiter so“, das aus ihrer Sicht den ökonomischen Abstieg der Bundesrepublik unumkehrbar machen würde. „Deutschland steckt in einer schweren wirtschaftlichen Krise“, heißt es in dem Papier, der Vergleich mit anderen Ländern zeige, „dass diese Krise vor allem hausgemacht ist“. Der hiesige Standort habe „nicht nur ein vorübergehendes konjunkturelles, sondern insbesondere strukturelle Probleme“, so die Verbände.