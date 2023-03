Von Bastian Brinkmann, Alexander Hagelüken und Lisa Nienhaus

Es wurde lange gerungen in Sachen Klima- und Wirtschaftspolitik in der Ampelkoalition. Die Beschlüsse am Ende der Marathonsitzung sind zwar nicht alle sehr konkret. Viele deutsche Ökonomen aber begrüßten die grundsätzliche Tendenz der Einigung. "Man hat es geschafft, ambitionierten Klimaschutz mit marktwirtschaftlicher Orientierung zu verbinden", sagt etwa Veronika Grimm, Energieökonomin an der Universität Erlangen. Der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, zeigt sich überzeugt: "Das reduziert die Kosten des Klimaschutzes erheblich und erhöht die Chance, dass die Bevölkerung den Weg akzeptiert." Die Beschlüsse hätten den Dirigismus der bisherigen Klimapolitik zurückgedrängt.