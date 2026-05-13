Als der deutsch-französische Panzerbauer KNDS Ende April in seine Fabrik im Münchner Stadtteil Allach lud, glich dies einer großen Inszenierung. Hier die Kettenfahrzeuge, akkurat in einer Reihe auf dem Vorplatz, dort in der Produktionshalle neben einer Bühne die Beifall klatschenden Arbeiter. Der Panzerbauer präsentierte an diesem Tag seine eigene Zeitenwende, und zwar, wie man von einem reinen Manufakturbetrieb in so etwas wie eine Serienproduktion schwenken will.