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RüstungsindustrieWarum der Panzerbauer KNDS seine Börsenpläne absagt

Lesezeit: 4 Min.

Schriftzug KNDS auf der Rüstungsmesse Eurosatory in Paris: Der Panzerbauer ist in Turbulenzen.
Schriftzug KNDS auf der Rüstungsmesse Eurosatory in Paris: Der Panzerbauer ist in Turbulenzen. Wolf von Dewitz/dpa

Nach langen Verhandlungen war der Börsengang für Mitte Juli geplant, jetzt hat ihn der Panzerkonzern plötzlich aufgeschoben. Es ist bereits der zweite Reinfall im deutsch-französischen Verteidigungsbereich innerhalb weniger Wochen.

Von Caspar Busse, Alexandra Föderl-Schmid und Anna Lea Jakobs

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Es sollte einer der größten Börsengänge der europäischen Rüstungsindustrie werden. Und nun, nicht einmal zwei Wochen vor dem anvisierten Termin, kam die überraschende Nachricht: Das Projekt Börsengang des deutsch-französischen Panzerbauers KNDS wird erst mal nichts und soll auf unbestimmte Zeit verschoben werden. „Angesichts der aktuellen Marktvolatilität im europäischen Verteidigungssektor“ habe man sich für diesen Schritt entschieden, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag mit.

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