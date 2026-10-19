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Panzerhersteller„Für KNDS ist ein Börsengang weiterhin zentral“

Lesezeit: 3 Min.

Ein „Themis“-Minenräumer der Firma KNDS auf einer Waffenmesse in Nürnberg.
Ein „Themis“-Minenräumer der Firma KNDS auf einer Waffenmesse in Nürnberg.
Sean Gallup/Getty Images

Jean-Paul Alary, Chef des deutsch-französischen Panzerbauers, stemmt sich gegen eine langfristige Verstaatlichung des Unternehmens. Er will an die Börse – und zwar möglichst bald.

Von Thomas Fromm

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Der Chef des deutsch-französischen Panzerbauers KNDS, Jean-Paul Alary, drängt auf einen raschen Börsengang des Rüstungsunternehmens. „Wir wären jederzeit und innerhalb weniger Wochen bereit, mit dem Börsengang loszulegen“, sagte er im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Voraussetzung sei jedoch, dass man nun „grünes Licht“ bekomme, so Alary. Dafür aber müsste sich zunächst einmal „die deutsche Regierung mit den beiden Eigentümerfamilien über das weitere Vorgehen einigen“. Er hoffe, dass es hier „nicht um Monate“ gehe, „sondern um Wochen“.

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