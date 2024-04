Von Uwe Ritzer

Gleich nach Kriegsbeginn im Februar 2022 legte der deutsche Baustoffriese Knauf sein Gipsplattenwerk in Soledar im Osten der Ukraine still und schickte die 590 Beschäftigten nach Hause. Kurz darauf zerstörte eine russische Rakete das Werk; 200 Millionen Euro Investition waren dahin. Knauf wich in die Hauptstadt Kiew aus, organisierte dort nach eigenen Angaben für 200 Mitarbeiterfamilien Wohnungen und half ihnen beim Umzug. Kurz vor Weihnachten 2022 startete am Konzernsitz im fränkischen Iphofen ein 40-Tonner Lkw voller Lebensmittel und Hilfsgüter nach Kiew. Deutsche Mitarbeiter hatten dafür Spenden gesammelt und die Geschäftsführung hatte den Betrag verdoppelt. Und erst vor ein paar Tagen kündigte Knauf an, ein neues Werk in der Ukraine zu bauen. Schließlich braucht das Land doch ausländische Investitionen.