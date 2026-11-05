Ob stets genug Rollen da sind, das wurde in der Corona-Pandemie zu einer Frage der nationalen Sicherheit. Jetzt schlägt die Energiekrise zu – und treibt einen Hygienepapierhersteller in die Insolvenz. Zeit für einen Blick auf einen speziellen Markt.

Man sollte annehmen, dass das Geschäft, in dem der Düsseldorfer Unternehmer Volker Jung tätig ist, relativ krisensicher ist. Das menschliche Bedürfnis, das sich in einen ökonomischen Bedarf umsetzen lässt und entsprechend Nachfrage generiert, ist ja doch relativ konstant. Die Jung Papier GmbH stellt nämlich Klopapier her – nein, Verzeihung, „hochwertiges Hygienepapier für den besonderen Komfort“, so heißt es auf der Firmen-Website. Angeboten werden nur drei-, beziehungsweise vierlagige Varianten mit Namen Lila, Camilla, Clara und Rosa.