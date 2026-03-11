Zum Hauptinhalt springen

ÜbernahmenTraditionsfirma von der Ruhr wird amerikanisch

Lesezeit: 2 Min.

Klöckner & Co ist Stahlhändler und -verarbeiter mit 120-jähriger Geschichte. Jetzt kaufen Amerikaner die Firma.
Klöckner & Co ist Stahlhändler und -verarbeiter mit 120-jähriger Geschichte. Jetzt kaufen Amerikaner die Firma. Christian Huhn/Christian Huhn

Der Stahlverarbeiter Klöckner & Co spürt die miese Konjunktur und legt seine letzte Jahresbilanz als unabhängiger Konzern vor. Denn bald sollen Amerikaner das Sagen haben bei der Traditionsfirma von Rhein und Ruhr.

Von Björn Finke, Düsseldorf

Es ist die wohl letzte Jahresbilanz als unabhängiges Unternehmen: Der Stahlverarbeiter und -händler Klöckner & Co (Klöco) setzte im vergangenen Jahr  mit 6,4 Milliarden Euro vier Prozent weniger um, doch das Betriebsergebnis stieg um ein Viertel, wie der Düsseldorfer Konzern am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich stand aber wie schon 2023 und 2024 ein Verlust, wobei er mit 53 Millionen Euro weniger als ein Drittel so hoch wie im Vorjahr war. Die 120 Jahre alte Traditionsfirma von Rhein und Ruhr leidet unter der schwachen Konjunktur und der niedrigen Stahlnachfrage. Und die Firma wird bald einem US-Rivalen gehören, denn der Metallverarbeiter Worthington Steel aus Ohio übernimmt das S-Dax-Mitglied gerade.

Zur SZ-Startseite

Stahlindustrie
:Zwischen Glut und Hoffnung

Die alten Hochöfen glühen noch, doch bald soll selbst Stahl grün sein. In Werken wie dem in Salzgitter entscheidet sich, ob Deutschlands einstige Vorzeigeindustrie sich neu erfinden kann – oder ob sie untergeht.

SZ PlusVon Björn Finke und Paulina Würminghausen

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite