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Zahloptionen in der GastronomieKlingbeil bittet zur Kasse, aber keine Angst!

Lesezeit: 2 Min.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (rechts) mit weiteren SPD-Politikern bei einem Rundgang zu Kleingewerbetreibenden in Berlin-Charlottenburg.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (rechts) mit weiteren SPD-Politikern bei einem Rundgang zu Kleingewerbetreibenden in Berlin-Charlottenburg.
Christoph Soeder/dpa

„Nur Bargeld“: Solche Hinweise wird es in Cafés und Restaurants künftig nicht mehr geben. Der Finanzminister greift durch und setzt endlich einmal eine Reform um, die allen nützt. Wir dokumentieren exklusiv seine Rede an die Nation.

Glosse von Oliver Klasen

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Achtung, kurz mal aufgepasst, hier spricht Ihr Finanzminister Lars Klingbeil. Ich kann was verkünden, Neues von der Bundesregierung. Wir setzen ein Projekt um, das im Koalitionsvertrag steht. Gerade erst hab’ ich Eckpunkte dazu vorgelegt, schon ab 2027 soll das Ganze gelten. Sag noch einer, wir tun zu wenig. Sag noch einer, wir haben nicht verstanden. Eine richtige Reform wird das, echt jetzt.

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