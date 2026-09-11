„Nur Bargeld“: Solche Hinweise wird es in Cafés und Restaurants künftig nicht mehr geben. Der Finanzminister greift durch und setzt endlich einmal eine Reform um, die allen nützt. Wir dokumentieren exklusiv seine Rede an die Nation.

Achtung, kurz mal aufgepasst, hier spricht Ihr Finanzminister Lars Klingbeil. Ich kann was verkünden, Neues von der Bundesregierung. Wir setzen ein Projekt um, das im Koalitionsvertrag steht. Gerade erst hab’ ich Eckpunkte dazu vorgelegt, schon ab 2027 soll das Ganze gelten. Sag noch einer, wir tun zu wenig. Sag noch einer, wir haben nicht verstanden. Eine richtige Reform wird das, echt jetzt.