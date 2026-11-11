Klingbeil: „Mit der schwarzen Null kannst du dich nicht gegen Putin schützen“

Was tut eigentlich die Bundesbank für europäische Souveränität?

Wie können europäische Tech-Unternehmen gegen die Übermacht der US-Konkurrenz bestehen? Bundesbank-Vorständin Fritzi Köhler-Geib hat da eine Idee: Die öffentliche Hand stärker einbinden, um europäische Souveränität zu stärken. Eine Möglichkeit, die öffentliche Nachfrage zu bündeln, sei ein Rahmenvertrag, zum Beispiel auf EU-Ebene, bei dem alle Einheiten der öffentlichen Hand Angebote abrufen können. „Wenn wir einen solchen Vertrag auch mit großen Tech-Unternehmen haben, ist klar, dass wir europäische Anforderungen durchsetzen können“, sagt Köhler-Geib. Für die Unternehmen sei das auch vorteilhaft: Sie erhielten Planungssicherheit durch verlässliche Nachfrage, was wiederum Investitionen ermögliche.



Europa hat sich der Bundesbank-Vorständin zufolge in enorme Abhängigkeit begeben. „Wir importieren also 80 Prozent unserer IT von außereuropäischen Quellen.“ Das müsse sich ändern. Als Beispiel für einen Bereich, bei dem dies besonders dringend sei, nannte sie Cybersecurity. „Da können wir nicht von Exportkontrollen abhängig sein, wir brauchen die Fähigkeiten selbst.“ Gleiches gelte für Höchstleistungs-KI-Modelle oder auch für Quanten-Computing.



Die Bundesbank selbst ist auch Teil der öffentlichen Hand, somit stellt sich die Frage, wie Köhler-Geib in ihrem eigenen Haus mit dem Thema europäische Souveränität umgeht. „Es geht nicht darum, abrupt umzusteuern“, sagt sie. Man müsse dort, wo es effizient und möglich ist, Abhängigkeiten reduzieren. Als Beispiel nannte sie die Cloud-Strategie der Bundesbank. „Wir haben bisher mit US-Hyperscalern gearbeitet. Perspektivisch werden wir einen Teil in eine EU-native Cloud geben.“ Am Ende sei das eine Diversifikation. Derzeit gebe es in diesem Bereich eine Marktdominanz einzelner, oft US-amerikanischer Unternehmen. Diese Situation könne sich künftig auch auf die Preise für solche IT-Dienstleistungen auswirken, mahnt Köhler-Geib. „Daher halte ich es für enorm wichtig, dass wir aus der Situation von Monopolen und Oligopolen umsteuern. Dafür braucht es strategisches Handeln, damit wir die Stärken Deutschlands und Europas nutzen können.“