Caspar Busse
Klingbeil: „Mit der schwarzen Null kannst du dich nicht gegen Putin schützen“
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) wehrt sich gegen Vorwürfe, die Bundesregierung mache zu viele Schulden und verwende die Mittel aus dem Infrastrukturfonds nicht richtig. „Mit der schwarzen Null kannst du dich nicht gegen Putin schützen“, sagt Klingbeil beim SZ Wirtschaftsgipfel. Das gute Kreditrating Deutschlands sei derzeit nicht in Gefahr. Auch Berechnungen des Ifo-Instituts weist er zurück. Die Münchner Experten hatten kritisiert, dass die Bundesregierung die Infrastrukturmilliarden falsch verwende. „Die Kritik von Ifo wird nicht richtiger, wenn man sie dauernd wiederholt“, meint der 48-Jährige. Die Regierung halte alle Regelungen ein, es würden keine Gelder zweckentfremdet. Die Experten des Ifo-Instituts sollten genauer hinschauen.
Henrike Roßbach, die Leiterin des SZ-Hauptstadtbüros, und SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer interviewen Vizekanzler Lars Klingbeil auf der Bühne des SZ Wirtschaftsgipfels. Foto: Johannes Simon
Der SPD-Chef geht beim Wirtschaftsgipfel auch auf die Nominierung der CSU-Politikerin Ilse Aigner als Bundespräsidentin ein: „Ich freue mich riesig, dass Ilse Aigner das geworden ist“, sagt er. Aigner sei eine wichtige Impulsgeberin, aber klar sei auch, dass sie nicht alle Probleme Deutschlands lösen könne. Sie habe sich in dieser Woche in der SPD-Fraktion vorgestellt, und die Reaktionen seien „euphorisch“ gewesen. Man könne Aigner schon fast als SPD-Vorsitzende vorschlagen, scherzt Klingbeil.
Dröge: Reiche schädigt den Wirtschaftsstandort Deutschland
Auf der Bühne des SZ Wirtschaftsgipfels sitzt Katharina Dröge, Ökonomin und Co-Fraktionschefin der Grünen im Bundestag. Sie spricht über Preisschocks, die sich ergeben, weil Deutschland nach wie vor stark von fossilen Energien abhängig ist. Viele Milliarden Euro müssten ausgegeben werden, um die sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen abzumildern, die sich daraus ergeben.
Dröge übt auch Kritik an Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). „Sie hat es geschafft, die ganze Energiebranche gegen sich aufzubringen. Das halte ich für schädigend für den Wirtschaftsstandort“, sagt Dröge. Und: Der Tankrabatt sei schon damals, als auch die Grünen noch Teil der Ampelregierung waren, ein Fehler gewesen. „Warum CDU und SPD zweimal noch denselben Fehler wieder machen, das will echt in meinen Kopf nicht rein.“
Dröge übt auch Kritik an Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). „Sie hat es geschafft, die ganze Energiebranche gegen sich aufzubringen. Das halte ich für schädigend für den Wirtschaftsstandort“, sagt Dröge. Und: Der Tankrabatt sei schon damals, als auch die Grünen noch Teil der Ampelregierung waren, ein Fehler gewesen. „Warum CDU und SPD zweimal noch denselben Fehler wieder machen, das will echt in meinen Kopf nicht rein.“
Katharina Dröge im Gespräch mit Henrike Roßbach, der Leiterin des SZ-Hauptstadtbüros. Foto: Johannes Simon
Schriftstellerin Anne Rabe: Die CDU ist die wichtigste Partei in diesem Land
Was gefährdet die Demokratie und wie? Darüber diskutieren Knut Bergmann (Institut der deutschen Wirtschaft), Anna Herrhausen (Phineo), Anne Rabe (Schriftstellerin) und Unternehmer Raoul Roßmann (Rossmann). Die Meinungen, was die größte Bedrohung ist, gehen auseinander. Rabe ist sich sicher: „Der Zerfall der CDU“. Die Bundesrepublik sei ein christlich geprägtes Land, die CDU die wichtigste Partei. „Wenn die CDU auseinanderfällt, wird es wirklich schwierig“, so die Schriftstellerin.
v.l.: Raoul Roßmann (Geschäftsführer Rossmann), Anna Herrnhausen (Phineo), Anne Rabe (Schriftstellerin) und Knut Bergmann (Institut der deutschen Wirtschaft) diskutieren beim SZ Wirtschaftsgipfel über den Zustand der Demokratie. Foto: Johannes Simon
Knut Bergmann kritisiert den Umgang mit der AfD: „Sich nicht mit der Partei auseinanderzusetzen, ist nicht nur moralisch erhaben, sondern auch intellektuell sehr bequem“, stellt der Politikwissenschaftler fest. Raoul Roßmann sieht auch die Wirtschaft in der Verantwortung, der AfD etwas entgegenzusetzen. Als eine Maßnahme gebe Roßmann mehrere Millionen Euro für Mitarbeiterschulungen aus, in denen sie lernen, wie sie mit Krisensituationen in der Filiale umgehen: „Wenn Menschen sich sicherer bei der Arbeit fühlen, haben sie auch das Gefühl, dass sie in einer sichereren Gesellschaft leben.“
Den ausführlichen Bericht meines Kollegen Gunnar Herrmann finden Sie hier.
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Renault-Chef: Die EU muss einen Deal mit China aushandeln
„Wir werden kein Auto in unter zwei Jahren entwickeln“, sagt Renault-Chef Francois Provost im Gespräch mit SZ-Vize Ulrich Schäfer. In 24 Monaten hat der französische Autohersteller den elektrischen Twingo entwickelt, mithilfe von chinesischen Partnern. Doch noch schneller gehe es nicht, sagt der Automanager – zumindest, wenn man weiterhin ausführliche Tests machen will.
In einem anderen Punkt macht er sich auch keine Illusionen: „Wir werden bei den Kosten nie mit China mithalten können“, sagt Provost. Deshalb müsse die EU dringend einen Deal mit China aushandeln, um den massenhaften Import von Elektro- und Hybridautos aus der Volksrepublik zu beschränken. „Made in Europe“-Vorgaben alleine werden die chinesischen Hersteller nicht aufhalten, glaubt Provost.
In einem anderen Punkt macht er sich auch keine Illusionen: „Wir werden bei den Kosten nie mit China mithalten können“, sagt Provost. Deshalb müsse die EU dringend einen Deal mit China aushandeln, um den massenhaften Import von Elektro- und Hybridautos aus der Volksrepublik zu beschränken. „Made in Europe“-Vorgaben alleine werden die chinesischen Hersteller nicht aufhalten, glaubt Provost.
Mercedes-Chef Källenius signalisiert Gesprächsbereitschaft über Vorschlag der IG Metall
Eskaliert die Tarifrunde in der Autoindustrie – oder schaffen Unternehmen und Gewerkschaft einen Kompromiss, der in der Krise funktioniert? Mercedes-Chef Ola Källenius zeigt sich jedenfalls aufgeschlossen für einen Vorschlag der IG Metall: „Wenn es darum geht, Investitionszusagen zu machen, darüber kann man mit uns reden“, sagt er am Mittwoch in Berlin. Mercedes gehöre wahrscheinlich ohnehin zu den größten Investoren aus der Industrie in Deutschland.
Am Montag hatte die Gewerkschaft einen Vorschlag vorgelegt, wonach einzelne Unternehmen künftig zeitweise vom Tarifvertrag abweichen könnten, aber nur bei „verbindlichen Zusagen für Investitionen, Produkte und Arbeitsplätze an den heimischen Standorten“. Einen pauschalen Verzicht der Beschäftigten ohne Gegenleistung werde es aber „mit der IG Metall nicht geben“.
Ola Källenius im Gespräch mit SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer. Foto: Johannes Simon
Zugleich aber fordert Källenius, dass die Kosten deutlich sinken müssten. „Unser Anliegen ist nicht, Deutschland zu Rumänien oder Ungarn zu machen“, sagt er, aber in den USA lägen die Kosten immerhin rund 20 Prozent niedriger, in der Schweiz werde im Schnitt 200 Stunden im Jahr mehr gearbeitet. „Das schaffen wir auch“, so Källenius – „aber dafür müssen wir weit springen“. Vor allem zum Thema Arbeitszeit laufen auch Gespräche mit dem Betriebsrat im Konzern. Wie sie ausgehen, ist aber noch ungewiss. „Wir wollen keinen faulen Kompromiss“, sagt Källenius. „Wir wollen eine reale Veränderung.“
Commerzbank-Vorstand: Übernahme kann uns stärker machen
Was bedeutet die Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit für die Firmenkunden der Frankfurter Bank? Hatte die Commerzbank zuletzt eher die Risiken herausgearbeitet, stellt man in Frankfurt inzwischen mögliche Vorteile des Zusammenschlusses in den Vordergrund.
Firmenkundenvorstand Michael Kotzbauer sagt auf dem SZ Wirtschaftsgipfel, sowohl Unicredit-Chef Andrea Orcel als auch die Commerzbank würden sich weiterhin zum deutschen Mittelstand bekennen. Daher würde er auch nicht wahrnehmen, dass sich Kunden von der Commerzbank abwenden. „Die haben das beobachtet und denen ist klar, dass hier eine noch stärkere Bank entstehen wird“, so Kotzbauer, der auch Vize-Vorstandschef ist.
Firmenkundenvorstand Michael Kotzbauer sagt auf dem SZ Wirtschaftsgipfel, sowohl Unicredit-Chef Andrea Orcel als auch die Commerzbank würden sich weiterhin zum deutschen Mittelstand bekennen. Daher würde er auch nicht wahrnehmen, dass sich Kunden von der Commerzbank abwenden. „Die haben das beobachtet und denen ist klar, dass hier eine noch stärkere Bank entstehen wird“, so Kotzbauer, der auch Vize-Vorstandschef ist.
Michael Kotzbauer von der Commerzbank beim SZ Wirtschaftsgipfel in Berlin. Foto: Johannes Simon
Die Resilienz käme künftig aus der starken Internationalisierung. Das erhöhe die Risikotragfähigkeit und damit die Möglichkeit, Kredite auszureichen. Mit Blick auf seine eigene Rolle in der Bank bleibt Kotzbauer vage. Auf die Frage, ob er damit rechne, an Bord zu bleiben, sagt er: „Ich möchte einfach, dass die Commerzbank weiterhin eine sehr starke Bank bleibt, das ist das, was mich primär interessiert“.
Erst am Montag hatte Unicredit-Chef Andrea Orcel gesagt, die noch fehlenden Genehmigungen für die seit zwei Jahren angestrebte Übernahme dürften bis Ende November vorliegen. Nach der Übernahme der Kontrolle will Orcel bei dem Frankfurter Geldhaus eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen und mit Unicredit-Stimmen wohl noch im Januar neue Vertreter in den Aufsichtsrat des Dax-Konzerns schicken. Das würde einen Austausch des Vorstands erlauben. Anschließend will Orcel rund 7000 Stellen abbauen und das Auslandsnetz der Commerzbank zusammenstreichen.
Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender von Mercedes-Benz. Foto: Friedrich Bungert
„Die Chinesen stützen ihre Hersteller und ihren Markt massiv mit Geld. Scheint erfolgreich zu sein.“Ola Källenius
Der Mercedes-Chef äußert sich beim SZ Wirtschaftsgipfel zu den unterschiedlichen industriepolitischen Strategien von China und der EU.
Källenius über konservative Kunden und einen harten Preiskampf
Mercedes-Chef Ola Källenius bemüht sich bei Wirtschaftsgipfel um Optimismus. „Klar verdienen wir momentan weniger Geld“, sagt er. Gleichzeitig legte das Unternehmen jüngst die in seinen Augen beste Bilanz in der Geschichte des Unternehmens vor. Aber das Geschäftsumfeld sei schwierig, auch im wichtigen chinesischen Markt. Nach Ansicht von Källenius gelte das für alle Automobilhersteller, auch für die chinesischen. In China findet ein Wettbewerbskampf zwischen mehr als 100 Marken statt. „Alle, die dort in einem Preiskrieg um Marktanteile um jeden Preis kämpfen, treiben für alle Hersteller die Gewinne Richtung null“, analysiert der Mercedes-Chef.
Über die deutschen Autofahrer und ihre Skepsis gegenüber Elektroautos sagt er, die Kunden akzeptierten keine Kompromisse. Sie wollen, dass ein Elektroauto genauso gut ist wie ein Verbrenner oder sogar besser, und sie wünschen sich ein konventionelles Design: „Der leicht konservative Mercedes-Kunde will gar nicht sehen, ob das ein Verbrenner oder ein Elektroauto ist.“ Zur weitverbreiteten Reichweitenangst sagt er, diese ist „eher ein psychologisches Problem, kein reales Problem.“
Auf der Fokusbühne wird über den digitalen Euro gestritten
Mastercard, Paypal, Apple Pay – wenn die Europäer shoppen gehen, dann nutzen sie derzeit meist die Dienste amerikanischer Unternehmen, um zu bezahlen. In dieser Zustandsbeschreibung immerhin sind sich die Teilnehmer des Panels „Der digitale Euro: Koexistenz oder Verdrängung“ einig. Und Einigkeit besteht auch darüber, dass das nicht so bleiben sollte. „Die Abhängigkeit ist ja klar, die Frage ist: wie geht man damit um?“, fasst Ökonom Peter Bofinger das Problem zusammen.
Aus Sicht von EZB und Bundesbank liegt ein Teil der Lösung im digitalen Euro. Aus Sicht vieler Finanzunternehmen braucht es so ein staatliches Digital-Bargeld eher nicht. Ein europäischer, grenzübergreifender – und privat organisierter – Bezahldienst wie Wero ist aus dieser Sicht ausreichend. Bofinger hat im Prinzip auch nichts gegen den digitalen Euro. Aber er hält die Lösung für „extrem umständlich“. Was man brauche, sei eine europäische „Zahlungsautobahn“, womit der Ökonom Dienstleister wie Wero meint. Der digitale Euro sei dagegen aber mehr wie ein europäisches Auto.
Aus Sicht von EZB und Bundesbank liegt ein Teil der Lösung im digitalen Euro. Aus Sicht vieler Finanzunternehmen braucht es so ein staatliches Digital-Bargeld eher nicht. Ein europäischer, grenzübergreifender – und privat organisierter – Bezahldienst wie Wero ist aus dieser Sicht ausreichend. Bofinger hat im Prinzip auch nichts gegen den digitalen Euro. Aber er hält die Lösung für „extrem umständlich“. Was man brauche, sei eine europäische „Zahlungsautobahn“, womit der Ökonom Dienstleister wie Wero meint. Der digitale Euro sei dagegen aber mehr wie ein europäisches Auto.
Peter Bofinger, Ökonom und Professor an der Universität Würzburg. Foto: Friedrich Bungert
Heike Winter, Deutsche Bundesbank. Foto: Friedrich Bungert
Heike Winter von der Deutschen Bundesbank hält dagegen und verteidigt das EZB-Projekt in einem ausführlichen Schlagabtausch mit Bofinger. Der auf den ersten Blick einleuchtende Auto-Vergleich sei aus ihrer Sicht „nicht ganz haltbar“. „Bei Bargeld können sie auch nicht immer klar sagen, was ist die Infrastruktur und das Produkt.“ Unterstützung erhält sie von Ramona Pop, Vorständin im Verbraucherzentrale Bundesverband. Die Verbraucherschützerin ist „vorsichtig befürwortend“ wenn es um den digitalen Euro geht. Ein Vorteil für die Nutzer sei etwa, dass digitales Bargeld auch offline funktionieren kann – etwa so wie in einer Geldbörse. Man könnte damit auch bezahlen, wenn zum Beispiel das Internet einmal ausfällt. Das geht bei Diensten wie Wero (oder Paypal) normalerweise nicht. „Aber wir freuen uns auch auf Wero“, sagt Pop. Auf eine europäische Lösung für grenzüberschreitendes Bezahlen habe man lange gewartet.
Martina Weimert, CEO von Wero, gibt sich zuversichtlich, dass der Dienst sich diesmal durchsetzen kann – es hatte schon mehrmals erfolglose Anläufe gegeben, so einen europäischen Bezahldienst aufzubauen. Diesmal allerdings sei man sich in der Industrie einiger als früher – auch Niederländer und die deutschen Sparkassen etwa seien diesmal dabei. In Bezug auf den digitalen Euro sagt Weimert diplomatisch: Der könne ja ergänzend zu ihrem Dienst sein. Es komme am Ende auf die Ausgestaltung der digitalen Währung an.
Martina Weimert, CEO von Wero, gibt sich zuversichtlich, dass der Dienst sich diesmal durchsetzen kann – es hatte schon mehrmals erfolglose Anläufe gegeben, so einen europäischen Bezahldienst aufzubauen. Diesmal allerdings sei man sich in der Industrie einiger als früher – auch Niederländer und die deutschen Sparkassen etwa seien diesmal dabei. In Bezug auf den digitalen Euro sagt Weimert diplomatisch: Der könne ja ergänzend zu ihrem Dienst sein. Es komme am Ende auf die Ausgestaltung der digitalen Währung an.
Was tut eigentlich die Bundesbank für europäische Souveränität?
Wie können europäische Tech-Unternehmen gegen die Übermacht der US-Konkurrenz bestehen? Bundesbank-Vorständin Fritzi Köhler-Geib hat da eine Idee: Die öffentliche Hand stärker einbinden, um europäische Souveränität zu stärken. Eine Möglichkeit, die öffentliche Nachfrage zu bündeln, sei ein Rahmenvertrag, zum Beispiel auf EU-Ebene, bei dem alle Einheiten der öffentlichen Hand Angebote abrufen können. „Wenn wir einen solchen Vertrag auch mit großen Tech-Unternehmen haben, ist klar, dass wir europäische Anforderungen durchsetzen können“, sagt Köhler-Geib. Für die Unternehmen sei das auch vorteilhaft: Sie erhielten Planungssicherheit durch verlässliche Nachfrage, was wiederum Investitionen ermögliche.
Europa hat sich der Bundesbank-Vorständin zufolge in enorme Abhängigkeit begeben. „Wir importieren also 80 Prozent unserer IT von außereuropäischen Quellen.“ Das müsse sich ändern. Als Beispiel für einen Bereich, bei dem dies besonders dringend sei, nannte sie Cybersecurity. „Da können wir nicht von Exportkontrollen abhängig sein, wir brauchen die Fähigkeiten selbst.“ Gleiches gelte für Höchstleistungs-KI-Modelle oder auch für Quanten-Computing.
Die Bundesbank selbst ist auch Teil der öffentlichen Hand, somit stellt sich die Frage, wie Köhler-Geib in ihrem eigenen Haus mit dem Thema europäische Souveränität umgeht. „Es geht nicht darum, abrupt umzusteuern“, sagt sie. Man müsse dort, wo es effizient und möglich ist, Abhängigkeiten reduzieren. Als Beispiel nannte sie die Cloud-Strategie der Bundesbank. „Wir haben bisher mit US-Hyperscalern gearbeitet. Perspektivisch werden wir einen Teil in eine EU-native Cloud geben.“ Am Ende sei das eine Diversifikation. Derzeit gebe es in diesem Bereich eine Marktdominanz einzelner, oft US-amerikanischer Unternehmen. Diese Situation könne sich künftig auch auf die Preise für solche IT-Dienstleistungen auswirken, mahnt Köhler-Geib. „Daher halte ich es für enorm wichtig, dass wir aus der Situation von Monopolen und Oligopolen umsteuern. Dafür braucht es strategisches Handeln, damit wir die Stärken Deutschlands und Europas nutzen können.“
Europa hat sich der Bundesbank-Vorständin zufolge in enorme Abhängigkeit begeben. „Wir importieren also 80 Prozent unserer IT von außereuropäischen Quellen.“ Das müsse sich ändern. Als Beispiel für einen Bereich, bei dem dies besonders dringend sei, nannte sie Cybersecurity. „Da können wir nicht von Exportkontrollen abhängig sein, wir brauchen die Fähigkeiten selbst.“ Gleiches gelte für Höchstleistungs-KI-Modelle oder auch für Quanten-Computing.
Die Bundesbank selbst ist auch Teil der öffentlichen Hand, somit stellt sich die Frage, wie Köhler-Geib in ihrem eigenen Haus mit dem Thema europäische Souveränität umgeht. „Es geht nicht darum, abrupt umzusteuern“, sagt sie. Man müsse dort, wo es effizient und möglich ist, Abhängigkeiten reduzieren. Als Beispiel nannte sie die Cloud-Strategie der Bundesbank. „Wir haben bisher mit US-Hyperscalern gearbeitet. Perspektivisch werden wir einen Teil in eine EU-native Cloud geben.“ Am Ende sei das eine Diversifikation. Derzeit gebe es in diesem Bereich eine Marktdominanz einzelner, oft US-amerikanischer Unternehmen. Diese Situation könne sich künftig auch auf die Preise für solche IT-Dienstleistungen auswirken, mahnt Köhler-Geib. „Daher halte ich es für enorm wichtig, dass wir aus der Situation von Monopolen und Oligopolen umsteuern. Dafür braucht es strategisches Handeln, damit wir die Stärken Deutschlands und Europas nutzen können.“
Die Gefühle der Deutschen in Zahlen
Janina Mütze, Chefin des Meinungsforschungsinstituts Civey, hat in ihrer Keynote bittere Zahlen parat. 37 Prozent der von Civey exklusiv für die SZ befragten Bundesbürgerinnen und -bürger sagen, ihr Lebensstandard habe sich in den vergangenen fünf Jahren verschlechtert. Bei Eltern sind es sogar 44 Prozent. Nur 22 Prozent sehen eine Verbesserung. 87 Prozent der Befragten sehen großen Reformbedarf. In welchem Bereich? Da sind sich die Befragten uneins. Eine generelle Bereitschaft für wie auch immer geartete Belastungen zeigen dann auch nur noch 41 Prozent der Befragten.
Aus Sicht der Civey-Chefin ist in der aktuellen Krise eine klare Kommunikation seitens der Regierung nötig. Dabei gehe es darum, Verluste anzuerkennen, statt sie kleinzureden, und Ziele zu vermitteln, wohin es mit der Gesellschaft gehen soll. Der Rat von Mütze an die Bundesregierung: „Aus der Abstraktion rauskommen“. Wachstum als Begriff und Ziel reiche nicht mehr aus. Populisten gelinge es, die Themen ganz konkret zu adressieren. „Das sollte man ihnen nicht überlassen.“
Aus Sicht der Civey-Chefin ist in der aktuellen Krise eine klare Kommunikation seitens der Regierung nötig. Dabei gehe es darum, Verluste anzuerkennen, statt sie kleinzureden, und Ziele zu vermitteln, wohin es mit der Gesellschaft gehen soll. Der Rat von Mütze an die Bundesregierung: „Aus der Abstraktion rauskommen“. Wachstum als Begriff und Ziel reiche nicht mehr aus. Populisten gelinge es, die Themen ganz konkret zu adressieren. „Das sollte man ihnen nicht überlassen.“
Janina Mütze, CEO und Gründerin von Civey, beim SZ Wirtschaftsgipfel im Gasometer in Schöneberg. . Foto: Friedrich Bungert
Bei der FDP denkt das Publikum an …
Die Gäste des SZ Wirtschaftsgipfels konnten während des Auftritts von Wolfgang Kubicki per App angeben, was ihnen zu den Freien Demokraten einfällt. Im Foto sehen Sie eine Auswahl der Antworten:
„Der FDP-Vorsitz ist ein Ehrenamt. Ich bekomme dafür kein Geld. Im Gegenteil, ich bringe noch Geld mit.“Wolfgang Kubicki beim SZ Wirtschaftsgipfel in Berlin
Kubicki hat Instagram für sich entdeckt
Die Nutzung sozialer Medien, da ist FDP-Chef Wolfgang Kubicki überzeugt, sei eine Chance für seine Partei. „Wir haben maximal zehn Prozent der Durchsetzungsfähigkeit von SPD, CDU und der Regierung“, konstatiert er. Die Freien Demokraten sind nicht mehr im Bundestag, aber man brauche „die Möglichkeit, zu kommunizieren.“
Aus Kubickis Sicht war es ein großer Fehler, bei der Wahl 2025 auf Tiktok zu verzichten. „Die Rede von Heidi Reichinnek zum Zustrombegrenzungsgesetz war handwerklich hervorragend“, sagt Kubicki. Er spielt auf die Äußerungen an, die die Linken-Fraktionschefin im Bundestag kurz vor der damaligen Bundestagswahl machte, als Friedrich Merz, damals noch als Oppositionsführer, versuchte, mit der AfD über ein Gesetz abzustimmen. Reichinnek schloss ihre Rede damals mit den Worten: „Auf die Barrikaden“.
Die Linken-Politikerin sei damals „professionell, wirklich sensationell“ aufgetreten. Ein Video der Rede habe Millionen Zuschauer erreicht, sagt Kubicki. Seine Partei sei nun deshalb inzwischen auch bei Tiktok. Er persönlich passe da zwar nicht rein: „Mir ist die Art und Weise, wie auf Tiktok kommuniziert wird, zu albern“, so Kubicki. Dafür nutze er jetzt sehr erfolgreich Instagram. „Ich bin der Instagram-König unter den Freien Demokraten. Das ist ein Medium, das passt zu mir.“
Aus Kubickis Sicht war es ein großer Fehler, bei der Wahl 2025 auf Tiktok zu verzichten. „Die Rede von Heidi Reichinnek zum Zustrombegrenzungsgesetz war handwerklich hervorragend“, sagt Kubicki. Er spielt auf die Äußerungen an, die die Linken-Fraktionschefin im Bundestag kurz vor der damaligen Bundestagswahl machte, als Friedrich Merz, damals noch als Oppositionsführer, versuchte, mit der AfD über ein Gesetz abzustimmen. Reichinnek schloss ihre Rede damals mit den Worten: „Auf die Barrikaden“.
Die Linken-Politikerin sei damals „professionell, wirklich sensationell“ aufgetreten. Ein Video der Rede habe Millionen Zuschauer erreicht, sagt Kubicki. Seine Partei sei nun deshalb inzwischen auch bei Tiktok. Er persönlich passe da zwar nicht rein: „Mir ist die Art und Weise, wie auf Tiktok kommuniziert wird, zu albern“, so Kubicki. Dafür nutze er jetzt sehr erfolgreich Instagram. „Ich bin der Instagram-König unter den Freien Demokraten. Das ist ein Medium, das passt zu mir.“
„Hallo, hier spricht der Eierarsch“
Mit dem FDP-Vorsitzenden Wolfgang Kubicki steht ein Mann auf der Bühne, dessen Partei schlimme Monate hinter sich hat. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr scheiterte sie an der Fünf-Prozent-Hürde. Auch bei allen fünf Landtagswahlen des Jahres 2026 hat sie den Einzug in die Parlamente verpasst. Bereits im März, als die Liberalen in Baden-Württemberg verloren hatten, prognostizierte Merz der FDP eine düstere Zukunft: „Sie wird keine Rolle mehr spielen“. Für Kubicki war Merz’ Äußerung die Initialzündung, noch einmal für den FDP-Parteivorsitz zu kandidieren und zu versuchen, die Partei aus der Krise zu führen: „Ich bin seit 56 Jahren in der FDP, ich kann nicht einfach aufhören und sehen, wie die Partei zugrunde geht.“
Außerdem führte Merz’ Äußerung dazu, dass Kubicki den Kanzler öffentlich als „Eierarsch“ titulierte. Merz habe ihn daraufhin angerufen und sich mit den Worten gemeldet: „Hallo, hier spricht der Eierarsch.“
Außerdem führte Merz’ Äußerung dazu, dass Kubicki den Kanzler öffentlich als „Eierarsch“ titulierte. Merz habe ihn daraufhin angerufen und sich mit den Worten gemeldet: „Hallo, hier spricht der Eierarsch.“
Wolfgang Kubicki (rechts) im Gespräch Lisa Nienhaus und Bastian Brinkmann. Foto: Johannes Simon
Inzwischen habe er ein „ausgeglichenes Verhältnis“ zu Friedrich Merz, sagt Kubicki, Geburtstagsgrüße an den Kanzler habe er heute auch schon überbracht, man duzt sich. Als es um Merz’ Befindlichkeiten geht, teilt Kubicki aber erneut aus: „Er ist der unbeliebteste Kanzler seit Beginn der Bundesrepublik. Das nagt an seinem Selbstwertgefühl, das weiß ich.“
Auf die Frage, wie Wolfgang Kubicki zur Brandmauer gegen die AfD steht, antwortet der FDP-Vorsitzende: „Ich finde die Brandmauer dumm.“ Seiner Ansicht nach hat sie nicht dazu beigetragen, den Aufstieg der in Teilen rechtsextremen Partei zu verhindern, sondern das Gegenteil bewirkt. Dass man sich aber nicht mit den politischen Inhalten auseinandersetze und AfD-Anhänger stattdessen pauschal als „Nazis“ beschimpfe, sei „intellektuell erbärmlich“. Wer die AfD entzaubern wolle, müsse die Partei in der Sache stellen. Dann würde sich zum Beispiel schnell zeigen, dass die „Wirtschaftskompetenz der Partei quasi nicht vorhanden“ sei, so Kubicki. Die FDP mache ihre eigenen Positionen nicht davon abhängig, wer für und wer gegen etwas sei, so der Parteivorsitzende.
Auf die Frage, wie Wolfgang Kubicki zur Brandmauer gegen die AfD steht, antwortet der FDP-Vorsitzende: „Ich finde die Brandmauer dumm.“ Seiner Ansicht nach hat sie nicht dazu beigetragen, den Aufstieg der in Teilen rechtsextremen Partei zu verhindern, sondern das Gegenteil bewirkt. Dass man sich aber nicht mit den politischen Inhalten auseinandersetze und AfD-Anhänger stattdessen pauschal als „Nazis“ beschimpfe, sei „intellektuell erbärmlich“. Wer die AfD entzaubern wolle, müsse die Partei in der Sache stellen. Dann würde sich zum Beispiel schnell zeigen, dass die „Wirtschaftskompetenz der Partei quasi nicht vorhanden“ sei, so Kubicki. Die FDP mache ihre eigenen Positionen nicht davon abhängig, wer für und wer gegen etwas sei, so der Parteivorsitzende.