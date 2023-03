Klimasoli:Wer verschmutzt, soll zahlen

Manche Reiche blasen Tausende Male so viel CO₂ in die Luft wie Normalbürger. Es ist höchste Zeit, diese Luxus-Emissionen einzudämmen - und gleichzeitig etwas gegen die zunehmende Ungleichheit zu tun.

Kommentar von Alexander Hagelüken

Wie reich manche Reiche wirklich sind, weiß oft kaum jemand. Deshalb haben sich Forscher in den USA in öffentliche Datenbanken gegraben und ermittelt, wie viele Yachten, Häuser und Flugzeuge bekannte Milliardäre besitzen. Dabei fanden sie heraus, dass manche Superreiche wohl Tausende Mal so viel Kohlendioxid in die Atmosphäre pusten wie Normalbürger. Neben der zunehmenden Ungleichheit von Einkommen und Vermögen rückt mehr und mehr ein neuer Graben zwischen Arm und Reich in den Fokus: die Klima-Ungleichheit. Wer viel verschmutzt, sollte mehr zahlen und weniger verschmutzen - auch in Deutschland.