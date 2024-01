Kommentar von Claus Hulverscheidt, Berlin

Als es vor mehr als einem Jahrzehnt schon einmal um die Frage ging, ob sich der Klimawandel durch die Verklappung von CO₂-Industrieabgasen im Erd- und Meeresboden aufhalten ließe, da hatten die Umweltverbände für ihr deutliches Nein zu dieser Idee alle guten Argumente auf ihrer Seite. Die sogenannte CCS-Technik (carbon capture and storage), bei der Kohlendioxid chemisch aus den Emissionen gelöst und in den Boden gepresst wird, ist ein massiver Eingriff in die Natur und sehr störanfällig. An Land kann das Grundwasser versalzen, maritime Endlager lassen sich kaum über Jahrhunderte überwachen, jederzeit kann CO₂ durch Risse im Gestein entweichen.