Konzerne müssen sich mehr anstrengen, um ihre Treibhausgasemissionen zu senken. Die Ziele sind oft ehrgeizig, aber es hapert an der Umsetzung, kritisiert das New Climate Institute in einer neuen Studie.

Von Elisabeth Dostert

Alles schön grün, so lesen sich jedenfalls die Publikationen vieler Firmen. So klingen die Manager in ihren Reden. Von wegen! Die größten Konzerne der Welt tun immer noch zu wenig, um die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Zu diesem Ergebnis kommt der jüngste Corporate Climate Responsibility Monitor der gemeinnützigen Organisationen New Climate Institute aus Berlin in Zusammenarbeit mit Carbon Market Watch aus Brüssel. Deren Analysten haben sich die Strategien von 20 Konzernen eingehend angesehen, aber auch Bewertungen vergangener Jahre aktualisiert. In der Summe sind das 51 Firmen, auf sie entfielen 2022 zwölf Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Diejenigen, die am lautesten für sich in Anspruch nehmen, ganz vorn beim Klimaschutz mit dabei zu sein, sind nicht notwendigerweise wirklich Primi, so das Ergebnis des Monitors.