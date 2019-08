16. August 2019, 19:55 Uhr Nachhaltigkeit Das Klima und ich

In der Debatte um Klimaschutz entsteht zuweilen der Eindruck, jeder Einzelne müsse dringend und radikal sein Leben ändern. Das klingt sinnvoll, ist aber gefährlich.

Essay von Michael Bauchmüller

Konsequente Klimaschützer müssen gut aufpassen in diesen Tagen. Wer immer andere anprangert, weil die angeblich zukunftsvergessen leben, auf den zeigen zehn Finger zurück. Was den eigenen Treibhausgas-Fußabdruck angeht, lebt in der Wohlstandsrepublik Deutschland so gut wie keiner so sauber, wie er eigentlich müsste. Auch bei sich selbst stößt fast jeder auf die kleinen Widersprüche zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Das Land ist in diesen Tagen voller mahnender Zeigefinger. Zur Ferienzeit geht die Flugscham um, und so manche Urlaubserzählung beginnt mit einer ...