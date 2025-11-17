Zum Hauptinhalt springen

Klimapolitik„Am Ende gerät der Standort in Gefahr“

Lesezeit: 3 Min.

Wie kommen die Grünen wieder aus dem Umfrage-Loch? Katharina Dröge auf dem SZ Wirtschaftsgipfel.
Wie kommen die Grünen wieder aus dem Umfrage-Loch? Katharina Dröge auf dem SZ Wirtschaftsgipfel. (Foto: Friedrich Bunger)

Grünen-Fraktionschefin Dröge wirft Kanzler Merz und seiner Wirtschaftsministerin vor, die Energiewende abzuwürgen. Die Wirtschaft allerdings  macht einen ganz anderen Klimaschutzgegner aus: zu viel Bürokratie.

Von Markus Balser, Berlin

Dass Katharina Dröge sich nicht scheut, mit dem Kanzler in den Nahkampf zu gehen, war erst vor ein paar Monaten zu beobachten. Eine „Bankrotterklärung“ warf die Grünen-Fraktionschefin Friedrich Merz bei der Generaldebatte im Juli im Bundestag vor.  „Auch Sie haben eine Verantwortung für künftige Generationen“, mit diesen Worten attackierte Dröge den Kanzler wegen seiner schwachen Klimaambitionen. Statt die wahrzunehmen, mache er eine Politik, bei der der Kanzler auch gleich sagen könne: „Wir wollen den Planeten brennen sehen.“

