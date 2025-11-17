Dass Katharina Dröge sich nicht scheut, mit dem Kanzler in den Nahkampf zu gehen, war erst vor ein paar Monaten zu beobachten. Eine „Bankrotterklärung“ warf die Grünen-Fraktionschefin Friedrich Merz bei der Generaldebatte im Juli im Bundestag vor. „Auch Sie haben eine Verantwortung für künftige Generationen“, mit diesen Worten attackierte Dröge den Kanzler wegen seiner schwachen Klimaambitionen. Statt die wahrzunehmen, mache er eine Politik, bei der der Kanzler auch gleich sagen könne: „Wir wollen den Planeten brennen sehen.“