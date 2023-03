Lebensmittel:Klimaneutral-Label sind eine Farce

Essay von Silvia Liebrich

Die Mango hat eine steile Karriere hingelegt. Sie ist nicht nur süß und saftig, der exotischen Tropenfrucht werden auch gesundheitsfördernde Eigenschaften nachgesagt - Superfood also. In nur zwei Jahrzehnten hat sich die weitgereiste Mango damit einen Stammplatz im Supermarktregal gesichert. Was deutsche Verbraucher in den Einkaufswagen legen, stammt dabei meist aus Südamerika, Thailand oder Südafrika, neuerdings auch aus Spanien oder Italien, die Klimaerwärmung macht's möglich.