Kommentar von Bastian Brinkmann

Jetzt noch schnell eine neue Ölheizung in den Keller stellen? Oder doch die Wärmepumpe installieren lassen? Im April will die Regierung das Gesetz beschließen, das die Zukunft der deutschen Heizungen regeln soll. Doch auch wenn die Ampel im Heizungshickhack jetzt einen Kompromiss erreicht hat - was der am Ende wert sein wird, bleibt offen. Denn der wichtigste Punkt für die Wende hin zur grünen Energie fehlt: Die Bürgerinnen und Bürger wissen nämlich nicht, wie es mit dem CO₂-Preis weitergehen wird. Dabei ist er der entscheidende Hebel, um Klimaschutzziele zu erreichen.