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MeinungKlimawandelAuf einmal sind wir diesseits der Apokalypse

Portrait undefined Marlene Weiß

Kommentar von Marlene Weiß

Lesezeit: 2 Min.

Collage: sted/SZ, Fotos: imago

Die Zukunft ist plötzlich weniger bedrohlich als befürchtet: Gut möglich, dass das Klima eines Tages noch als eines der einfacheren Probleme erscheint.

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Nachhaltigkeit ist einer dieser Begriffe, die jeder zu kennen meint, aber wenn es konkret wird, kommen doch viele ins Stottern.  Eine UN-Kommission formulierte es 1987 so: Nachhaltigkeit bedeute, „die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.“ Es ginge also nicht nur um die Zukunft, sondern auch um die Gegenwart.

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