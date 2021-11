Von Andreas Jalsovec

Michael Bilharz führt ein ziemlich vorbildliches Leben. Er spart mit seinem Lebensstil mehr Treibhausgase ein, als er verursacht. Er lebe "klimapositiv", sagt der 49-Jährige. Was das genau heißt? Seinen persönlichen Ausstoß an Kohlendioxid (CO₂) hat er auf fünf Tonnen im Jahr verringert. Als Vergleich: Der deutsche Durchschnittsbürger liegt bei elf Tonnen jährlich. Bilharz gleicht seine fünf Tonnen mit sogenannten freiwilligen Kompensationszahlungen aus. Damit schafft er es, sein Leben klimaneutral zu gestalten. Zusätzlich engagiert er sich in Umwelt- und Klimaschutzorganisationen und ist an Windkraftanlagen beteiligt. Unter dem Strich ist seine Klimabilanz damit positiv.