21. Oktober 2018, 17:18 Uhr Klaus Deller im Interview Züge oder Lastwagen?

Knorr-Bremse-Chef Klaus Deller über den Transport der Zukunft, den Börsengang und die Frage, warum es in seinem Unternehmen die 42-Stunden-Woche gibt.

Interview von Thomas Fromm und Dieter Sürig

Die Erleichterung ist Knorr-Bremse-Chef Klaus Deller anzusehen: Beim Börsengang vor zwei Wochen lief alles glatt , was in Zeiten weltweiter Handelskonflikte, politischer Unsicherheiten und schwächelnder Börsen nicht selbstverständlich war. Und so ist Deller, 56, an diesem Tag ruhig und entspannt - er spricht über Bremsen und autonome Lkw und erklärt, warum es hilft, in diesen Zeiten einen Großaktionär zu haben.

SZ: Herr Deller, US-Präsident Donald Trump zerlegt mit seinen Zöllen gerade den Welthandel. Sie sind mit einer Amerikanerin verheiratet ...