Es soll der vorläufige Höhepunkt einer oft erzählten europäischen Start-up-Story werden. Das schwedische Finanz-Start-up Klarna geht in New York an die Börse. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt.
Schwedisches Bezahl-Start-upDas ist Klarnas Börsen-Plan
- Das schwedische Fintech-Unternehmen Klarna geht in New York an die Börse, nachdem der erste Versuch im April wegen Trumps Zöllen verschoben wurde.
- Die Aktien sollen zwischen 35 und 37 Dollar kosten, was einen Börsenwert von bis zu 14 Milliarden Dollar bedeuten würde.
- Klarna wandelt sich vom reinen Bezahldienst zur digitalen Bank und konkurriert nun mit Revolut und N26.
Heute kaufen, morgen zahlen, übermorgen IPO: Europas einst große Start-up-Hoffnung geht in New York an die Börse. Dieses Mal soll Donald Trump nicht dazwischenfunken.
Von Jannis Brühl
