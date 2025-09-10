Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna geht in New York an die Börse. Privatanleger sollten aber lieber abwarten, bevor sie sich die Aktie ins Depot legen.

Von Max Muth

Der Mittwochnachmittag dürfte Klarna-Gründer Sebastian Siemiatkowski noch lange in Erinnerung bleiben. Um 15.30 Uhr deutscher Zeit wurde an der New Yorker Börse die Glocke zum Handelsstart geläutet, das Start-up hat fast 1,4 Milliarden Dollar eingenommen bei einem Ausgabekurs von 40 Dollar, eine realistische Preisfindung dürfte allerdings ein paar Tage oder Wochen dauern. Auch viele Beobachter aus der Fintech-Szene verfolgen der Börsengang des schwedischen „Buy Now, Pay Later“-Dienstleisters mit Spannung. Es ist der größte europäische Börsengang des Jahres. Das Unternehmen Klarna verdient sein Geld in Schweden auch mit klassischem Bankgeschäft, am bekanntesten aber ist seine Rolle bei der Abwicklung von Zahlungsdienstleistungen im Onlinehandel. Mit Klarna können Kunden die Ware sofort kaufen und sie erst später bezahlen.