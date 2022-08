Erzieherinnen und Erzieher sind am Limit. Fachkräfte brauchen Verstärkung und bessere Arbeitsbedingungen. Was Bayern nun plant, um das Problem zu lösen, ist verstörend.

Kommentar von Felicitas Wilke

Nächste Woche beginnt in Bayern das Kita-Jahr. Für viele kleine Menschen geht ein neuer und aufregender Lebensabschnitt los, sie knüpfen erste Freundschaften und lernen zusätzliche Bezugspersonen kennen. Die Eltern wissen ihre Kinder gut betreut und fachkundig gefördert. Und für die Erzieherinnen und Erzieher geht es zurück an die Arbeit, zurück in einen sinnstiftenden und erfüllenden Beruf. Es könnte so schön sein, sähe die Realität nicht leider vielerorts anders aus.