Wie dramatisch die Kita-Lage in anderen Ländern ist

Eine Kindergartengruppe (Symbolbild). Vor allem die Schweden taugen als Vorbild, wenn es um die Betreuung der Kleinsten in der Gesellschaft geht.

In Deutschland fehlen Hunderttausende Erzieher. Aber ist die Situation wirklich so schlimm wie nirgends sonst? Von welchen Ländern kann man etwas lernen, von welchen lieber nicht? Eine Rundreise.

Von SZ-Korrespondenten

230 000 Erzieherinnen und Erzieher: So viel Fachpersonal fehlt deutschen Kindertageseinrichtungen bis 2030, mindestens. Der Mangel wird mittlerweile zur Belastungsprobe für die Gesellschaft - und für die Volkswirtschaft. Aber ist die Situation nur in Deutschland so prekär? Oder ist es ein international verbreitetes Problem? Und überhaupt: Wie regeln andere Länder die Kinderbetreuung? Eine Reise.