Von Nils Wischmeyer

Die moderne Einkaufswelt verlagert sich ins Digitale. An der Kasse zückt der Käufer oder die Käuferin die Girocard, die Kreditkarte oder ganz modern das Smartphone. Und in der Pandemie wird Bargeld in vielen Geschäften gar nicht mehr akzeptiert. Wer da keine Möglichkeit hat, mit Karte zu bezahlen, hat es schwer. So kommen Eltern irgendwann an den Punkt, an dem sie ihr Kind an ein eigenes Girokonto und damit auch an eine Bezahlkarte heranführen wollen.