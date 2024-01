Finanzminister Lindner will den Kinderfreibetrag erhöhen, aber nicht das Kindergeld - das sei ja schon erhöht worden. Seine Kritiker rechnen anders. Worum es im ersten Ampel-Zoff des Jahres geht.

Von Henrike Roßbach, Berlin

In der streiterprobten Ampelkoalition im Bund ist ein neuer Konflikt ausgebrochen. Dieses Mal geht es ums Kindergeld - oder besser gesagt, um den Plan des Bundesfinanzministers Christian Lindner (FDP), zwar den Kinderfreibetrag anzuheben, das Kindergeld aber nicht. Eigentlich kann die Ampel sich Gezänk in aller Öffentlichkeit gerade nicht leisten, dafür sind ihre Zustimmungswerte zu unterirdisch. Die Protagonisten von SPD, Grünen und FDP wissen das. Mit dem Kindergeld liegt nun trotzdem der erste Konflikt des Jahres auf dem Tisch. Warum? Was sind die Hintergründe? Die wichtigsten Fragen und Antworten.