An Vorschlägen, wie die deutsche Wirtschaft endlich wieder in Schwung kommt, herrscht bekanntlich kein Mangel. Sie kommen bevorzugt von älteren, leicht ergrauten Herren – und richten sich, nun ja, bevorzugt an deutlich jüngere Frauen. Besonders gern an Mütter. Deren hohe Teilzeitquote – fast drei Viertel der Mütter mit Kindern unter sechs Jahren arbeiten verkürzt – gilt manchen Unionspolitikern und Arbeitgebervertretern als eigentliche Konjunkturbremse. Nicht etwa die Weltlage oder die Wettbewerbsschwäche sind Gründe für Deutschlands darbende Wirtschaft. Nein, die Mutter am Sandkastenrand ist schuld.
KinderbetreuungDie kleine Emilia möchte aus der Staatskanzlei abgeholt werden
Während Politiker mehr Arbeitsstunden und Leistungsmoral fordern, kämpfen Eltern mit geschlossenen Kitas und Betreuungsengpässen. Wie wäre es mal mit ein paar unkonventionellen Ideen?
Von Kerstin Bund
