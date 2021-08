Von Nakissa Salavati

Als sie die gedrängten Menschen im Fernsehen, die Stadionbilder der Fußball-EM gesehen hat, ist Anna Leonard in Tränen ausgebrochen. "Ich war fassungslos", erzählt sie. Monatelang hat die 35-Jährige gemeinsam mit ihrem Partner zwei kleine Kinder zu Hause betreut, arbeitete nebenher 100 Prozent im Home-Office und wenn sie wegen Kinderkrankheitstagen ausfiel, erwartete ihr Chef und Dissertationsbetreuer, dass sie die Arbeitsstunden am Wochenende nachholt. Sie hatte einen Hörsturz und überlegt nun, ob sie noch einmal Elternzeit nimmt. "Aber dann wäre es mit meinem Chef ganz vorbei." Also die Forschungsstelle an der Hochschule aufgeben, die Promotion ebenfalls? "Das ist eigentlich mein Traumjob. Wenn ich das mache, ist mein beruflicher Weg im Eimer", sagt sie, die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Trotzdem ist es für sie eine Option: "Wir rüsten uns gerade für den Herbst. Noch mal solche Monate packen wir nicht."