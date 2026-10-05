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OECD-StudieIn Deutschland steigt die Kinderarmut

Lesezeit: 3 Min.

Julian Stratenschulte/dpa

Die Bundesregierung gibt vergleichsweise viel für Familien aus. Gleichzeitig ist die Bundesrepublik eines der wenigen Länder, in denen die Armutsquote von Kindern zunimmt. Eine OECD-Studie gibt Ratschläge für eine bessere Familienpolitik.

Von Alexandra Föderl-Schmid

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Die sozialpolitischen Debatten, die gerade in zahlreichen Ländern geführt werden, kreisen häufig um die ältere Generation und die Zukunft des Rentensystems. Aber was ist mit den Kindern? Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat sich im Rahmen einer an diesem Montag veröffentlichten Studie mit dem Thema „Bessere Mittelverwendung für Kinder durch Sozialpolitik“ auseinandergesetzt.

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