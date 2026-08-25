Sam Altman wollte eigentlich keine Werbung in seinem KI-Tool. Jetzt ist sie aber da, auch in Deutschland. Und mit ihr die Frage, wie viel ein KI-Konzern über seine Nutzer wissen darf.

KI und Werbung? Das sei doch irgendwie „verstörend“, sagte der Chef des Chat-GPT-Herstellers Open AI, Sam Altman, vor zwei Jahren. Genauso empfindet das auch die ehemalige Open-AI-Forscherin Zoë Hitzig, die im Frühjahr dieses Jahres einen Gastbeitrag in der New York Times verfasst hat. „Anzeigen in Chat-GPT werden Nutzer in einer Weise manipulieren, für deren Verständnis uns die Werkzeuge fehlen.“