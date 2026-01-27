Gesetzestexte zu formulieren, ist schwer. Alle möglichen Sachverhalte sollen sie erfassen, lange Zeit Gültigkeit behalten, und vor allem: Rechtssicherheit schaffen. Es kann daher dauern, sie zu schreiben und zu überprüfen. Könnte da nicht künstliche Intelligenz helfen? Dachte man sich im US-Verkehrsministerium, das eigenen Bekundungen zufolge „die Speerspitze“ der US-Behörden sein will bei dem Vorhaben, Gesetze und Regulierungsvorschriften von KI entwerfen zu lassen.