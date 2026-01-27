Gesetzestexte zu formulieren, ist schwer. Alle möglichen Sachverhalte sollen sie erfassen, lange Zeit Gültigkeit behalten, und vor allem: Rechtssicherheit schaffen. Es kann daher dauern, sie zu schreiben und zu überprüfen. Könnte da nicht künstliche Intelligenz helfen? Dachte man sich im US-Verkehrsministerium, das eigenen Bekundungen zufolge „die Speerspitze“ der US-Behörden sein will bei dem Vorhaben, Gesetze und Regulierungsvorschriften von KI entwerfen zu lassen.
Gesetze schreiben dauert zu lang? Dann soll es eben die KI machen, heißt es aus dem US-Verkehrsministerium. Experten sind skeptisch und warnen vor dem Einsatz der fehleranfälligen Systeme.
