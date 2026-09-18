Offenbar ist die Apokalypse so nah, dass sich jetzt Bernie Sanders einschalten muss. „Die potenzielle Gefahr durch künstliche Intelligenz ist größer als die durch Atomwaffen“, sagte der US-Senator dem Sender CBS am Mittwoch. Sein Wort hat Gewicht, der Gedanke, dass KI aus den Laboren der Unternehmen Open AI oder Anthropic die Existenz der Menschheit gefährdet, ist in diesen Tagen Mainstream geworden. Das ist der Erfolg einer Philosophie – manche sagen Ideologie –, die nun weit über das Silicon Valley hinaus die Debatte bestimmt: die des effektiven Altruismus, abgekürzt EA. Ihre Grundfrage ist, wie die Menschheit als Ganzes am besten geschützt werden kann. Sie steht im Konflikt mit den Ideen des Akzelerationismus, der Technologie hemmungslos entfesseln will.