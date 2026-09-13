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TechnologieExperten fordern: Europa darf bei KI nicht den Anschluss verlieren

Lesezeit: 3 Min.

Die Richtung stimmt, die Größenordnung noch nicht. Das KI-Rechenzentrum der Schwarz-Gruppe im brandenburgischen Lübbenau wird zunächst eine Anschlussleistung von 200 Megawatt haben. Nötig wäre nach Ansicht von Experten eine weitaus höhere Rechenleistung in Europa.
Die Richtung stimmt, die Größenordnung noch nicht. Das KI-Rechenzentrum der Schwarz-Gruppe im brandenburgischen Lübbenau wird zunächst eine Anschlussleistung von 200 Megawatt haben. Nötig wäre nach Ansicht von Experten eine weitaus höhere Rechenleistung in Europa.
Frank Hammerschmidt/dpa

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