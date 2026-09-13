Die Erkenntnis ist nicht neu, die Dringlichkeit und Eile aber, mit der eine unabhängige Initiative aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft fordert, Europa dürfe bei künstlicher Intelligenz nicht weiter in die Abhängigkeit abgleiten, hat eine neue Qualität.
TechnologieExperten fordern: Europa darf bei KI nicht den Anschluss verlieren
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200 Seiten stark ist das Strategiepapier: Frühere Politiker, Ökonomen und Experten erklären, was zu tun ist, damit nicht nur China und die USA über künstliche Intelligenz bestimmen. Oder, noch schlimmer, einzelne Firmen das Sagen haben.
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