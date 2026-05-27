Seit KI immer besser coden kann, geraten sogar große Softwarefirmen wie SAP unter Druck, die Aktienkurse sind stark gefallen. Aber sind die Programmierfähigkeiten von KI-Modellen wirklich schon so ausgereift?

So soll das also künftig laufen: „Schreib mir eine Software, die dies und jenes tut.“ Minuten später meldet sich der Computer mit einer ersten Version des Programms. Ein menschlicher Entwickler hätte sich in dieser Zeit vermutlich nur einen Kaffee geholt. Die KI aber ist schon fertig.