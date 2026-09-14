Es ist ein Stakkato, zu dem sich die Horrormeldungen über KI-Sicherheitsvorfälle in den vergangenen Wochen gesteigert haben. KI-Agenten – kleine Programme, die Aufgaben erledigen – sollen gewissermaßen zum Leben erwacht und auf Hacking-Raubzüge gegangen sein. Äußerst schwierige Mathe-Probleme löst KI nun offenbar auch. Das hat eine Art KI-Panik ausgelöst. Deren Höhepunkt ist nun der Versuch der führenden KI-Unternehmen, sich ein Kartell zu bauen, um die Regeln für mehr Cybersicherheit in KI-Modellen selbst setzen zu können.