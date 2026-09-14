Es ist ein Stakkato, zu dem sich die Horrormeldungen über KI-Sicherheitsvorfälle in den vergangenen Wochen gesteigert haben. KI-Agenten – kleine Programme, die Aufgaben erledigen – sollen gewissermaßen zum Leben erwacht und auf Hacking-Raubzüge gegangen sein. Äußerst schwierige Mathe-Probleme löst KI nun offenbar auch. Das hat eine Art KI-Panik ausgelöst. Deren Höhepunkt ist nun der Versuch der führenden KI-Unternehmen, sich ein Kartell zu bauen, um die Regeln für mehr Cybersicherheit in KI-Modellen selbst setzen zu können.
CybersicherheitSo gefährlich ist KI wirklich
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Apokalypse oder einfach nur blitzschnelles Hacking? Was Sie über die Debatte um KI-Sicherheit wissen müssen. Fragen und Antworten.
Von Jannis Brühl und Max Muth
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