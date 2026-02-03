Zum Hauptinhalt springen

TechnologieKI – die Geister, die wir riefen

Lesezeit: 3 Min.

KI beginnt, die Welt zu verändern – nicht immer zum Besseren.
KI beginnt, die Welt zu verändern – nicht immer zum Besseren. (Foto: Dado Ruvic/REUTERS)

Künstliche Intelligenz ergreift mehr und mehr Besitz von unserem Leben. Sie bringt aber nicht nur viele Chancen mit sich, sondern auch erhebliche Risiken. Der AI Safety Report versucht eine Gesamtschau.

Von Helmut Martin-Jung

Für den Raketenmann war die Sache sowieso klar. Künstliche Intelligenz werde über kurz oder lang Jobs übernehmen, sagte Elon Musk 2023. Und zwar alle. Andere Tech-Experten warnten davor, die Technologie könnte auch Laien dabei helfen, biologische oder chemische Waffen zu produzieren oder Terrorismus ermöglichen. Oder – noch schlimmer – KI könne sich irgendwann selbständig machen und womöglich gleich die ganze Menschheit vernichten.

