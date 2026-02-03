Für den Raketenmann war die Sache sowieso klar. Künstliche Intelligenz werde über kurz oder lang Jobs übernehmen, sagte Elon Musk 2023. Und zwar alle. Andere Tech-Experten warnten davor, die Technologie könnte auch Laien dabei helfen, biologische oder chemische Waffen zu produzieren oder Terrorismus ermöglichen. Oder – noch schlimmer – KI könne sich irgendwann selbständig machen und womöglich gleich die ganze Menschheit vernichten.