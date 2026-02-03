Für den Raketenmann war die Sache sowieso klar. Künstliche Intelligenz werde über kurz oder lang Jobs übernehmen, sagte Elon Musk 2023. Und zwar alle. Andere Tech-Experten warnten davor, die Technologie könnte auch Laien dabei helfen, biologische oder chemische Waffen zu produzieren oder Terrorismus ermöglichen. Oder – noch schlimmer – KI könne sich irgendwann selbständig machen und womöglich gleich die ganze Menschheit vernichten.
TechnologieKI – die Geister, die wir riefen
Lesezeit: 3 Min.
Künstliche Intelligenz ergreift mehr und mehr Besitz von unserem Leben. Sie bringt aber nicht nur viele Chancen mit sich, sondern auch erhebliche Risiken. Der AI Safety Report versucht eine Gesamtschau.
