Katherina Reiche tut gar nicht erst so, als hätte sie eine Antwort parat. Als Journalisten am Dienstag im Anschluss an eine Pressekonferenz zum Thema künstliche Intelligenz (KI) noch ein paar Fachfragen stellen, lässt sie dem Digitalminister den Vortritt. Während Karsten Wildberger (CDU) spricht, blättert Reiche (CDU) in ihren Unterlagen. Dann sagt auch sie ein paar Sätze. Doch es ist zu spüren, dass sie im Thema KI nicht wirklich zu Hause ist.