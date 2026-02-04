Zur Zukunft geht es durch einen Tunnel, den man für eine Hobbithöhle halten könnte, wäre er nicht erleuchtet von magenta- und neongrünfarbenen Leuchtstoffröhren. Den Tunnel erreicht man über eine Treppe, der man ansieht, dass sie aus den 1970er-Jahren stammt. Damals wurde der Tucherpark in München von der Hypovereinsbank bebaut, und sie grub dort bis zu sechs Stockwerke tief unter die Erde für ein Rechenzentrum.

Dass die Bunkerhülle von damals noch funktionsfähig ist, ist ein Glücksfall für die Telekom und ihren Partner Polarise. So schafften sie es, in nicht mehr als drei, vier Monaten das Innenleben auf den neuesten Stand zu bringen. Aber was heißt hier neuester Stand, etwas Vergleichbares gebe in Deutschland bisher nicht, sagt Ferri Abolhassan, im Vorstand der Telekom unter anderem zuständig für die Themen Cloud und auch für künstliche Intelligenz.

Genau darum geht es bei dem Rechenzentrum am Münchner Eisbach. Es soll auf eine neue Ebene heben, was eigentlich die traditionelle Stärke Europas ist: Produktion. Mithilfe von KI sollen Unternehmen in die Lage versetzt werden, ihre Produktion effizienter zu machen, zu automatisieren.

In sogenannten Pods sind die Regale mit den Servern von Nvidia untergebracht. (Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa)

Auf zwei der sechs Etagen hat der Betreiber der Anlage, der deutsche Spezialist für KI-Rechenzentren, Polarise, vier sogenannte Pods aufgebaut, abgetrennte schwarze Kammern, in denen Server des US-Herstellers Nvidia in hohen Regalen stehen. In manchen davon sorgen Blackwell-Chips von Nvidia für höchste Rechenleistung, in anderen arbeiten RTX-Grafikeinheiten, die ihre Stärken etwa bei der Simulation von Oberflächen haben. Die Kühlung läuft über Wasser aus dem Eisbach, der direkt vorbeifließt. Die Abwärme des Rechenzentrums soll auch das gesamte Quartier im Tucherpark beheizen.

Telekom-Chef Tim Höttges sprach von einem guten Tag für Deutschland. Den Bedarf an Rechenleistung hält er auch in Europa für gigantisch. „KI ist keine Chance, sondern der Rettungsanker für die deutsche Industrie.“ Allerdings seien die Energiekosten in Deutschland hoch. An Projekten wie diesen entscheide sich, ob Deutschland mithalten könne im weltweiten Wettbewerb.

Zu den Partnern des KI-Rechenzentrums gehört auch der Softwarekonzern SAP. Dessen Chef Christian Klein, zugeschaltet per Video, hob hervor, dass vertrauliche Daten auch in der Industrie eine immer größere Rolle einnähmen. „Dieses Spiel ist noch nicht gespielt“, sagte Klein. Es müsse also jetzt darum gehen, die Daten, die die Industrie in den vergangenen Jahren bereits gesammelt habe, dazu zu nutzen, die Produktion effizienter zu gestalten oder sogar ganz neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Sein Vorstandskollege Thomas Saueressig sagte, es sei wichtig, dass bis auf die Hardware alle Bestandteile aus Deutschland kommen. Die Differenzierung gegenüber internationalen Konkurrenten müsse über die Industrie funktionieren, und zwar schnell: „Wir müssen ins Handeln kommen, vom Mindset her nach vorne gehen. Es gibt keine Ausrede mehr, KI nicht zu nutzen.“ Als Kunden hat die Telekom besonders den Mittelstand im Auge. Diese bekämen bei den großen US-Anbietern oft keine guten Konditionen, sagt Höttges.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lobte das Vorhaben, das die KI-Rechenkapazität Deutschlands mit einem Schlag um 50 Prozent erhöhe. Mit Angst vor neuen Technologien werde man nicht weiterkommen. Söder versprach, die Förderung für KI fortzusetzen, er warb auch dafür, einen Industriestrompreis für Rechenzentren einzuführen. Nur bei anderen einzukaufen, könne nicht die Lösung für die Zukunft sein.

Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil betonte, wie wichtig das Projekt sei, um dabei zu helfen, Deutschland aus der derzeitigen wirtschaftlichen Schwächephase zu holen. Es sei ein starkes Zeichen, dass mit Nvidia ein starker Partner gewonnen wurde. Die ersten Tage des Jahres 2026 hätten gezeigt, dass man in einer Zeit des Umbruchs stecke. Europa dürfe nicht zum Spielball großer Mächte werden. Deutschland aber habe viel auf der Habenseite vorzuweisen und sei ein starkes Land. „Wir sind die drittgrößte Wirtschaftsnation und wir sind ein verlässlicher Handelspartner.“

Die Investitionen in Zukunftstechnologien müssten zwar größtenteils aus der Wirtschaft kommen, so Klingbeil, aber die Politik müsse auch die Rahmenbedingungen so setzen, damit die Wirtschaft sich entwickeln und wachsen könne. Innovative Start-ups müssten auch hier eine Zukunft haben. Dabei, sagte Antonio Krüger, Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, müsse sich Deutschland auf seine Stärken besinnen. Die Industrie habe in den vergangenen Jahren bereits sehr viele Daten gesammelt. „Diesen Schatz müssen wir jetzt heben.“