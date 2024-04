Von Laura Städtler

Wer Programmieren lernen möchte, kann heute aus vielen Angeboten wählen - vom Volkshochschulkurs bis zur Youtube-Anleitung. Denn oft genug haben Technologie-Expertinnen und Experten betont, wie wichtig das Beherrschen von Computersprache in Zukunft sein wird. In Deutschland etwa der Fraunhofer-Verbund IUK-Technologie. Zusammen mit dem Wissenschaftsjournalisten und Physiker Ranga Yogeshwar riefen sie die Initiative "Jeder kann programmieren" ins Leben, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Programmieren sei "die Sprache des 21. Jahrhunderts". Möglichst jeder sollte Programmiersprachen wie Python oder Javascript lernen. Sowohl Menschen, die schon im Berufsleben stehen, als auch Schülerinnen und Schüler. Das gilt nicht nur in Deutschland: In den USA unterstützen Bill Gates, Mark Zuckerberg und sogar Barack Obama ähnliche Initiativen.